Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de septiembre de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este miércoles 3 de septiembre informa que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 49%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15