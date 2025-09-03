Miércoles, 03 de Septiembre 2025

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de septiembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

Por: Redacción web .

El clima en Zapopan para este miércoles 3 de septiembre prevé que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 51%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Sábado 6 de septiembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

