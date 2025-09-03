Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de septiembre de 2025

El clima en El Salto para este miércoles 3 de septiembre anticipa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 44%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

