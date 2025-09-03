Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de septiembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este miércoles 3 de septiembre anticipa que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 62%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

