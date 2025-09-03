Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de septiembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este miércoles 3 de septiembre anticipa que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 62%.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Zapopan