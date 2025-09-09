Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 9 de septiembre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este martes 9 de septiembre determina que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 62%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Lunes 15 de septiembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Martes 16 de septiembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

