Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el martes 9 de septiembre de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este martes 9 de septiembre informa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 68%.Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Viernes 12 de septiembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Domingo 14 de septiembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Lunes 15 de septiembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Martes 16 de septiembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12