Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el martes 9 de septiembre de 2025

El clima en Mazamitla para este martes 9 de septiembre determina que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 80%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10