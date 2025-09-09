Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 9 de septiembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este martes 9 de septiembre informa que estará con lluvia moderada con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 54%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 25 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

