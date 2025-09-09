Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el martes 9 de septiembre de 2025

El clima en Tonalá para este martes 9 de septiembre prevé que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 1 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 55%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Domingo 14 de septiembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Lunes 15 de septiembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Martes 16 de septiembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

