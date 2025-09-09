Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 9 de septiembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este martes 9 de septiembre prevé que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 68%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 14

Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 12

