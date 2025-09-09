Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 9 de septiembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este martes 9 de septiembre prevé que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 68%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 14Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 12Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala