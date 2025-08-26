Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 26 de agosto de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este martes 26 de agosto informa que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 57%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

