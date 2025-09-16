Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 16 de septiembre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este martes 16 de septiembre anticipa que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 55%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

