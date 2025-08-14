Jueves, 14 de Agosto 2025

Jalisco |

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el jueves 14 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el jueves 14 de agosto de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este jueves 14 de agosto determina que estará con lluvia de gran intensidad con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 46%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

