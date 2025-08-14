Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 14 de agosto de 2025

El clima en Ciudad de México para este jueves 14 de agosto determina que estará con lluvia moderada con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 70%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

