Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 14 de agosto de 2025

El clima en Monterrey para este jueves 14 de agosto informa que estará con lluvia ligera con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 40 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 25 grados.

Según se establece, el clima presenta un 58% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Domingo 17 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 23

Lunes 18 de agosto de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Martes 19 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 25

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 26

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 26

