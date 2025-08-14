Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 14 de agosto de 2025

El clima en Monterrey para este jueves 14 de agosto informa que estará con lluvia ligera con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 40 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 25 grados.Según se establece, el clima presenta un 58% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Domingo 17 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 23Lunes 18 de agosto de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Martes 19 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 25Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 26Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 26Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla