Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 14 de agosto de 2025

El clima en Zapopan para este jueves 14 de agosto determina que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 45%.Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Martes 19 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15