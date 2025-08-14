Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 14 de agosto de 2025

El clima en Cancún para este jueves 14 de agosto prevé que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 59%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.

Según se establece, el clima presenta un 57% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 27

Sábado 16 de agosto de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 27

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Lunes 18 de agosto de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Martes 19 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Miércoles 20 de agosto de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

Jueves 21 de agosto de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26

