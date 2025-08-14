Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el jueves 14 de agosto de 2025

El clima en Mazamitla para este jueves 14 de agosto prevé que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 82%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

