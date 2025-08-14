Jueves, 14 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 14 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Guadalajara

Por: Redacción web .

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 14 de agosto de 2025

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 14 de agosto de 2025

El clima en Guadalajara para este jueves 14 de agosto determina que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 45%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto
Clima en Cancún
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Monterrey
Clima en Tapalpa
Clima en Zapopan
Clima en Chapala
Clima en Ciudad de México
Clima en Tonalá
Clima en Mazamitla

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones