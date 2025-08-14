Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 14 de agosto de 2025

El clima en Guadalajara para este jueves 14 de agosto determina que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 45%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

