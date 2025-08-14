Jueves, 14 de Agosto 2025

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 14 de agosto de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 14 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 82%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

