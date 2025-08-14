Jueves, 14 de Agosto 2025

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 14 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

El clima en El Salto para este jueves 14 de agosto prevé que estará con lluvia de gran intensidad con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 78%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

