Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el domingo 24 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este domingo 24 de agosto determina que estará con lluvia ligera con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 1 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

