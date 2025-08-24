Domingo, 24 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 24 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

Por: Redacción web .

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 24 de agosto de 2025

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 24 de agosto de 2025

El clima en Zapopan para este domingo 24 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 1 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 87%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Guadalajara
Clima en Tapalpa
Clima en Ciudad de México
Clima en El Salto
Clima en Tonalá
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Cancún
Clima en Chapala
Clima en Monterrey
Clima en Mazamitla
Clima en Tlaquepaque
Clima en Puerto Vallarta

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones