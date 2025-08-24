Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el domingo 24 de agosto de 2025

El clima en Tonalá para este domingo 24 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 91%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

