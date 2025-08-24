Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 24 de agosto de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 24 de agosto anticipa que estará con lluvia moderada con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 60%.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 25 grados.Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Martes 26 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Viernes 29 de agosto de 2025: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Cancún