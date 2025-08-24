Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 24 de agosto de 2025

El clima en Ciudad de México para este domingo 24 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 65%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

