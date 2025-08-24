Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 24 de agosto de 2025

El clima en Cancún para este domingo 24 de agosto anticipa que estará con cielo claro con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 56%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 26 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Lunes 25 de agosto de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 25

