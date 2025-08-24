Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 24 de agosto de 2025

El clima en Monterrey para este domingo 24 de agosto prevé que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 22 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 56%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

