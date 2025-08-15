De acuerdo con el pronóstico del sitio especializado Meteored, este viernes se prevén tormentas eléctricas en algunas zonas de la Ribera de Chapala. Durante el día se espera que predomine una combinación de nubes y claros.

Clima Ribera de Chapala HOY viernes 15 de agosto de 2025

Ajijic

De acuerdo con Meteored, este viernes en Ajijic predominará una combinación de Sol y nubes. En la tarde hay probabilidad de una tormenta eléctrica, aunque se espera que las precipitaciones sean más débiles al llegar la noche.

Hora Probabilidad de lluvia 17:00 50% 20:00 40% 23:00 30%

Se prevé una temperatura máxima de 24° C, y una mínima de 18°.

Te puede interesar: Yo Jalisco Apoyo para el Transporte: Requisitos para adultos mayores

Jocotepec

En Jocotepec se espera una combinación de Sol y nubes a un cielo parcialmente nublado. En la tarde es posible que se presenten tormentas acompañadas de actividad eléctrica.

Hora Probabilidad de lluvia 12:00 30% 14:00 50% 17:00 70% 20:00 30%

En cuanto a la temperatura, se espera una máxima de 25° C, y una mínima de 16°.

Chapala

Durante la mayor parte de la mañana y en las primeras horas de la tarde se espera que predomine una combinación de nubes y claros. Por la tarde se prevén lluvias con posible actividad eléctrica:

Hora Probabilidad de lluvia 17:00 40% 20:00 40% 23:00 30%

Se estima una temperatura máxima de 24° C, y una mínima de 18°.

Ocotlán

Ocotlán arranca el día con un cielo cubierto, aunque se espera que posteriormente haya momentos de claridad. En la tarde se esperan tormentas eléctricas, aunque se espera que disminuyan su intensidad al llegar la noche.

Hora Probabilidad de lluvia 17:00 40% 20:00 50% 23:00 30%

Se prevé una temperatura máxima de 26° C, y una mínima de 16°.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB