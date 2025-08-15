El día de ayer, a partir de las 15:45 horas las imágenes captadas por el Radar Doppler del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) advirtieron el desarrollo de nubes con potencial de lluvia en las regiones Costa Norte, Costa Sur, Sur, Sierra, Lagunas y Altos.

En unas horas, las nubes se desarrollaron núcleos de tormenta en Tolotlán, Cuquío, El Salto, Juanacatlán y Tonalá. El fenómeno climatológico continuó su formación en la Región Valles, Tala, El Aremal, Teuchitlán y Amatitán, así como de forma generalizada en todo Zapopan. En algunas zonas se presentó actividad eléctrica moderada hasta que la precipitación en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), cesó durante la madrugada ya avanzada.

En ese sentido, el cierre del monitoreo al acumulado de precipitación de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) señala que la tormenta más fuerte se presentó en Poncitlán con una lectura de 77.4 milimetros de agua acumulada, cantidad propia de una lluvia fuerte.

Pero ese municipio no es el único que ha presentado fuertes precipitaciones y acumulaciones relevantes. En la Ribera de Chapala se presentan lecturas de más de 40 milímetros; en la zona centro, en La Barca y Degollado hubo acumulados de hasta 49 milímetros; en el sur de Jalisco, en Jilotlán de los Dolores se presentan 46 milímetros; y en el Norte, en Encarnación de Díaz hay lecturas de 42 milímetros.

En el AMG la lectura más alta es de 28 milimetros en Tonalá.

OB