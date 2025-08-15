Viernes, 15 de Agosto 2025

Jalisco |

Tormenta cimbrará a Puerto Vallarta este viernes

Entérate del clima que le aguarda a la urbe vallartense en este viernes

Por: Ámbar Orozco

En la húmeda y costera ciudad de Puerto Vallarta, el cielo permanecerá con intervalos nubosos, temperaturas que oscilarán de los 30 a los 24 grados centígrados y ráfagas de viento Este que correrán a 24 km/h. NTX / ARCHIVO

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la interacción del monzón mexicano; la entrada de humedad de ambos litorales; un canal de baja presión; la onda tropical número 22 y una zona de baja presión con potencial ciclónico sobre el oeste del golfo de México, germinarán lluvias muy fuertes — de 50 a 75 milímetros—  en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.  En Puerto Vallarta, se pronostica de nuevo la precipitación de tormenta eléctrica.

¿Lloverá hoy 15 de agosto en Puerto Vallarta?

En la húmeda y costera ciudad de Puerto Vallarta y, de acuerdo con la cadena Meteored, el cielo permanecerá con intervalos nubosos, temperaturas que oscilarán de los 30 a los 24 grados centígrados y ráfagas de viento Este que correrán a 24 km/h. Se espera la precipitación de tormenta eléctrica después del mediodía, con una acumulación de agua de 4.5 milímetros en el 90% de su región.

01:00 a 02:00 PM Tormenta (70%) Acumulación de agua de 1.2 mm
03:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.3 mm
04:00 PM Lluvia (70%) Acumulación de agua de 1.1 mm
05:00 PM Lluvia (70%) Acumulación de agua de 1.5 mm
06:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.4 mm

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que Jalisco, por su parte, tendrá intervalos de lluvia acompañada de actividad eléctrica y posible caída de granizo al sur y en la zona costera.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

