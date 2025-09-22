A raíz de la tormenta tropical “Narda” —situada al suroeste de las costas de Guerrero—; junto a la proximidad de la vaguada monzónica; una inestabilidad atmosférica a lo largo del Pacífico Central mexicano; un canal de baja presión en el sureste; y el ingreso y avance de la nueva onda tropical número 34, a partir de la tarde, en la península de Yucatán, se registrarán lluvias puntuales intensas —de 75 a 150 milímetros— en el suroeste de Jalisco, la costa de Colima, y el oeste de Michoacán, entre otros estados, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En Puerto Vallarta se presentará la caída de lluvia eléctrica.

A esta lloverá hoy, 22 de septiembre, en Puerto Vallarta

De acuerdo con la cadena Meteored, en la urbe vallartense el cielo permanecerá con nubes y claros; con temperaturas que oscilarán de los 31 a los 24 grados centígrados y ráfagas de viento Este que correrán a 28 km/h. Por igual, se registra la caída de lluvia eléctrica —con una acumulación de agua de 2.6 mm— en el 70% de su región durante las siguientes horas:

07:00 y 09:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.2 mm 10:00 a 11:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.4 mm 12:00 AM Lluvia (40%) Acumulación de agua de 0.3 mm

También se reporta oleaje de 2 a 3.5 metros en los litorales de Puerto Vallarta.

Actualización de la tormenta tropical “Narda”

Según informó el SMN en punto de las 06:00 horas de la mañana, el centro de “Narda” se localizó a 230 kilómetros al sur de Zihuatanejo, en Guerrero y a 260 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (km/h), rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 19 kilómetros por hora.

Con información del SMN, IAM, y Meteored.

