A raíz de la tormenta tropical "Narda" —situada al suroeste de las costas de Guerrero—; junto a la proximidad de la vaguada monzónica; una inestabilidad atmosférica a lo largo del Pacífico Central mexicano; un canal de baja presión en el sureste; y el ingreso y avance de la nueva onda tropical número 34, a partir de la tarde, en la península de Yucatán, se registrarán lluvias puntuales intensas —de 75 a 150 milímetros— en el suroeste de Jalisco, la costa de Colima, y el oeste de Michoacán, entre otros estados, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En Puerto Vallarta se presentará la caída de lluvia eléctrica.De acuerdo con la cadena Meteored, en la urbe vallartense el cielo permanecerá con nubes y claros; con temperaturas que oscilarán de los 31 a los 24 grados centígrados y ráfagas de viento Este que correrán a 28 km/h. Por igual, se registra la caída de lluvia eléctrica —con una acumulación de agua de 2.6 mm— en el 70% de su región durante las siguientes horas:También se reporta oleaje de 2 a 3.5 metros en los litorales de Puerto Vallarta.Según informó el SMN en punto de las 06:00 horas de la mañana, el centro de "Narda" se localizó a 230 kilómetros al sur de Zihuatanejo, en Guerrero y a 260 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (km/h), rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 19 kilómetros por hora.Con información del SMN, IAM, y Meteored.