Hombre fallece tras sufrir accidente en el Parque Metropolitano

El día de ayer, domingo 21 de septiembre, un hombre falleció en el Parque Metropolitano luego de haber sufrido un accidente.Los hechos ocurrieron por la tarde en el popular parque ubicado en la colonia Fraccionamiento La Estancia de Zapopan.Elementos motorizados se encontraban realizando un recorrido de vigilancia cuando encontraron a un hombre inconsciente en el interior del parque. Una mujer que lo acompañaba señaló que la víctima había caído de una patineta unos momentos antes.Personal de salud acudió al sitio y confirmó que el hombre había perdido la vida. Las causas señalan a un trauma craneoencefálico severo que habría sufrido tras la caída.Por ello, la zona quedó resguardada por unos momentos, de manera que el Ministerio Público pudo realizar las investigaciones correspondientes. La zona del accidente fue acordonada.De acuerdo con testimonios de usuarios de Facebook, el sujeto se encontraba en compañía de su familia.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OB