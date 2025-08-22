De acuerdo con el pronóstico del sitio especializado Meteored, este viernes 22 de agosto algunas zonas de la Ribera de Chapala cuentan con una probabilidad de lluvia constante durante todo el día, aunque se espera que estos eventos sean más intensos durante la tarde y la noche, momentos en los que también se podría registrar actividad eléctrica.

Clima Ribera de Chapala HOY viernes 22 de agosto de 2025

Ajijic

De acuerdo con Meteored, a Ajijic le espera mucha lluvia este viernes, pues la probabilidad de lluvia es constante, especialmente durante la tarde y la noche.

Hora Probabilidad de lluvia 10:00 30% 11:00 30% 14:00 30% 17:00 40% 20:00 80% 23:00 70%

Para el resto del día se prevé una combinación de nubes y claros. Se espera que la temperatura máxima alcance los 24° C, y la mínima los 18°.

Jocotepec

En Jocotepec la probabilidad de lluvia también es constante durante todo el día, aunque se espera que las precipitaciones sean más intensas al llegar la tarde, momento en el que podrían presentar actividad eléctrica.

Hora Probabilidad de lluvia 10:00 30% 11:00 30% 12:00 30% 14:00 40% 17:00 50% 20:00 60% 23:00 60%

Se estima una temperatura máxima de 26° C, y una mínima de 17°.

Chapala

La probabilidad de lluvia en Chapala se concentra en horas de la noche, aunque no se descarta la aparición de algún chubasco en la mañana. Para el resto del día se pronostica una combinación de Sol y nubes.

Hora Probabilidad de lluvia 11:00 30% 17:00 30% 20:00 80% 23:00 80%

Se prevé una temperatura máxima de 24° C, y una mínima de 17°.

Ocotlán

Según Meteored, Ocotlán despierta con un cielo parcialmente cubierto, aunque con el transcurso de las horas se espera que se despeje un poco. Durante la noche hay una probabilidad considerable de tormenta eléctrica:

Hora Probabilidad de lluvia 17:00 40% 20:00 90% 23:00 90%

Se pronostica una temperatura máxima de 26° C, y una mínima de 16°.

