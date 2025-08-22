Viernes, 22 de Agosto 2025

Estos serán los efectos principales de los frentes fríos en México

Durante el periodo de frentes fríos, se prevé que México experimente fenómenos que afectarán de manera diferenciada al norte, centro y sureste del territorio

La llegada de una masa de aire frío desplazando a una masa de aire caliente provoca inestabilidad atmosférica. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que la temporada de frentes fríos para el ciclo 2025-2026 iniciará oficialmente en septiembre y finalizará en mayo.

Durante este periodo, se prevé que México experimente fenómenos que afectarán de manera diferenciada al norte, centro y sureste del territorio.

Efectos principales de los frentes fríos

La llegada de una masa de aire frío desplazando a una masa de aire caliente provoca inestabilidad atmosférica. Este choque genera fenómenos que van más allá del simple descenso de temperaturas.

Entre los efectos más comunes se encuentran:

  • Lluvias intensas en varias regiones, lo que aumenta el riesgo de inundaciones.
  • Vientos con rachas mayores a 70 km/h, que pueden ocasionar daños en techos, espectaculares y estructuras ligeras.
  • Heladas y nevadas en estados del norte y zonas altas del centro del país.
  • Oleaje elevado en las costas del Golfo de México y el Mar Caribe, afectando actividades pesqueras y turísticas.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) estima que cada frente frío tiene una duración aproximada de cinco a siete días en territorio mexicano, aunque los efectos pueden extenderse dependiendo de la intensidad del sistema.

