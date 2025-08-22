El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que la temporada de frentes fríos para el ciclo 2025-2026 iniciará oficialmente en septiembre y finalizará en mayo.Durante este periodo, se prevé que México experimente fenómenos que afectarán de manera diferenciada al norte, centro y sureste del territorio.La llegada de una masa de aire frío desplazando a una masa de aire caliente provoca inestabilidad atmosférica. Este choque genera fenómenos que van más allá del simple descenso de temperaturas.Entre los efectos más comunes se encuentran:El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) estima que cada frente frío tiene una duración aproximada de cinco a siete días en territorio mexicano, aunque los efectos pueden extenderse dependiendo de la intensidad del sistema.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV