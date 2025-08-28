Abraham Mendoza cumplió un año como rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. En este periodo, destaca algunas acciones implementadas con el objetivo de consolidar la excelencia académica de la casa de estudios, principalmente enfocadas al alumno y su entorno, la infraestructura educativa y el acercamiento con sectores de la ciudad.

En entrevista a este medio, destacó que, como institución, buscan consolidarse como una universidad que dialogue, acompañe y transforme al estudiante. Y para el acercamiento con la sociedad, se han enfocado en los llamados “Diálogos con el entorno” y mediante una estrategia, se busca identificar los diálogos estratégicos para acercarse con la ciudadanía.

“Parte de lo que hemos hecho este año ha sido tener también hacia afuera un diálogo más fluido, con distintos sectores tanto educativos, públicos, de la sociedad civil, con el mundo empresarial, con medios de comunicación, para tratar de entender mejor el contexto donde está la universidad y de qué manera la universidad puede seguir impulsando desde su misión”.

Con ello, se pueden identificar cuáles necesidades pueden atender para beneficio de la población. Puso de ejemplo la aportación para elaborar la propuesta de reforma judicial para Jalisco, la cual fue la base del planteamiento que presentó el gobernador del Estado y que ya fue entregada al Congreso de Jalisco para su discusión. Esta propuesta busca promover la carrera judicial.

Por otro lado, Abraham Mendoza señaló que hay otros objetivos que se han establecido y que se han enfocado durante su primer año como rector, entre ellos el impulso al crecimiento internacional, pero también consolidar la investigación, poner a disposición de la sociedad las capacidades y transformar la asesoría universitaria para beneficio de los estudiantes.

“Seguir creciendo sin perder el rumbo de nuestra visión; queremos conectarnos internacionalmente, consolidar nuestras fortalezas en investigación a través de estos diálogos con el entorno y a través de ser capaces de poner nuestras capacidades a disposición de estas problemáticas que requieren hoy solución; seguir transformando la asesoría universitaria para poder incidir mejor en nuestros estudiantes; potenciar nuestros posgrados con un sentido humano”, dijo.

Entre las aportaciones a la sociedad, está la creación de un observatorio en materia del agua y de ciudades hidroadaptativas con el fin de enfrentar retos en materia de gestión, hídrica, que haya mejores prácticas para ciudades armonizadas con el ciclo del agua, mitigar riesgos y potenciar beneficios ambientales.

A la par, la Universidad Panamericana ha seguido una estrategia de las 5 “íes”: innovación educativa, investigación, internacionalización, identidad cristiana e inversión económica.

También destacan alianzas con el Centro de Conciliación, Familia y Empresa de la Universidad Austral, del Business School de la Universidad de Australia; en Argentina se trabajó con objetivos de desarrollo sustentable de la ONU, por ejemplo, el trabajo decente y el crecimiento económico, entre otros.

Infraestructura de vanguardia

La infraestructura educativa ha sido otro punto abordado durante el primer año de Abraham Mendoza como rector y la UP Campus Guadalajara plantea modernización de distintos espacios para sus programas educativos. Incluso, ya se han hecho pruebas en aulas para comenzar con la modernización de las mismas.

“Estamos concluyendo una actualización importante en los laboratorios de ingeniería, probando nuevas tecnologías en distintas aulas que hemos venido construyendo para probar diferentes metodologías educativas; tenemos aulas con distintas configuraciones para ello”.

Entre algunas acciones, está la instalación de una segunda etapa de infraestructura fotovoltaica para cubrir el 68% de la energía que consuma el campus con energías limpias, por ejemplo, con paneles solares.

La estrategia es parte de un proyecto de sostenibilidad ecológica, pero sin dejar de lado el aporte económico financiero.

Una fuerza colaborativa

La Universidad Panamericana buscará asesorar al Gobierno de Jalisco en la implementación de estrategias educativas en favor de los jóvenes jaliscienses, por ejemplo, el programa de educación del carácter que anunció la Secretaría de Educación del Estado.

“Un proyecto que ellos han lanzado que tiene que ver con la implementación de educación del carácter en los diversos programas educativos que en Jalisco que tiene que ver con la formación de personas en valores y hábitos que lleven a hacer bien de manera constante y consciente a los estudiantes de todos los niveles educativos”.

La estrategia ha sido implementada como un programa piloto en varias escuelas de la mano de la SEJ, por lo tanto, se consideró como un programa que “ofrece alto valor a la educación en Jalisco”. El programa, que comenzará en septiembre, busca formar a la persona íntegramente, desarrollando hábitos, buenas costumbres y habilidades para la vida plena.

La estrategia tiene como enfoques tres líneas principales: currículum, actividades que promueven buenos hábitos y un compromiso integral de todos los actores del sistema educativo, por ejemplo, los padres de familia, profesores y el personal administrativo de cada comunidad.

Se trabajarán temas como la autorregulación, el orden, el respeto y el trabajo colaborativo, pero también abordará la salud socioemocional de niños y adultos afectados por el uso excesivo de pantallas, la inmediatez de la información y la falta de profundización en actividades como la lectura y la reflexión.

CT