De acuerdo con el pronóstico del sitio especializado Meteored, este viernes es posible que en algunas zonas de la Ribera de Chapala se presenten lluvias durante la tarde y la noche, algunos de estos eventos acompañados de descargas eléctricas.

Clima Ribera de Chapala HOY viernes 12 de septiembre de 2025

Ajijic

Este viernes, en Ajijic se espera una combinación de nubes y Sol a un cielo parcialmente nublado. Durante la tarde es posible que se presenten lluvias débiles.

Hora Probabilidad de lluvia 17:00 40% 20:00 60% 23:00 30%

En cuanto a temperatura, se espera una máxima de 25° C, y una mínima de 17°.

Jocotepec

En Jocotepec se espera la presencia de nubes con momentos de claridad. De acuerdo con Meteored, es posible que a las 17:00 horas se presente una tormenta con actividad eléctrica y, posteriormente, precipitaciones de baja intensidad.

Hora Probabilidad de lluvia 17:00 50% 20:00 50% 23:00 30%

Se estima una temperatura máxima de 26° C, y una mínima de 16°.

Chapala

En Chapala se pronostica una mezcla de nubes y claros a un cielo parcialmente cubierto. Las probabilidades de lluvia se concentran en horas de la tarde y se espera que sean de débiles a moderadas.

Hora Probabilidad de lluvia 17:00 40% 20:00 60% 23:00 30%

Se prevé una temperatura máxima de 25° C, y una mínima de 17°.

Ocotlán

Durante la mañana y las primeras horas de la tarde se pronostica una combinación de Sol y nubes. En la tarde y la noche hay probabilidades considerables de lluvias con descargas eléctricas.

Hora Probabilidad de lluvia 17:00 70% 20:00 80% 23:00 30%

Se pronostica una temperatura máxima de 26° C, y una mínima de 15°.

