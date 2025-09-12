De acuerdo con el pronóstico del sitio especializado Meteored, este viernes es posible que en algunas zonas de la Ribera de Chapala se presenten lluvias durante la tarde y la noche, algunos de estos eventos acompañados de descargas eléctricas.Este viernes, en Ajijic se espera una combinación de nubes y Sol a un cielo parcialmente nublado. Durante la tarde es posible que se presenten lluvias débiles.En cuanto a temperatura, se espera una máxima de 25° C, y una mínima de 17°.En Jocotepec se espera la presencia de nubes con momentos de claridad. De acuerdo con Meteored, es posible que a las 17:00 horas se presente una tormenta con actividad eléctrica y, posteriormente, precipitaciones de baja intensidad.Se estima una temperatura máxima de 26° C, y una mínima de 16°.En Chapala se pronostica una mezcla de nubes y claros a un cielo parcialmente cubierto. Las probabilidades de lluvia se concentran en horas de la tarde y se espera que sean de débiles a moderadas.Se prevé una temperatura máxima de 25° C, y una mínima de 17°.Durante la mañana y las primeras horas de la tarde se pronostica una combinación de Sol y nubes. En la tarde y la noche hay probabilidades considerables de lluvias con descargas eléctricas.Se pronostica una temperatura máxima de 26° C, y una mínima de 15°.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB