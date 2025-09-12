Calidad del Aire AMG: Así amanece la ciudad HOY viernes 12 de septiembre de 2025

Según el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), a las 8:00 am de este viernes 12 de septiembre de 2025, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire como Buena.

Índice de la calidad por zonas:

Santa Margarita: 13 puntos IMECA

Santa Anita: 38 puntos IMECA

Las Pintas: 41 puntos IMECA

Miravalle: 41 puntos IMECA

Tlaquepaque: 25 puntos IMECA

Oblatos: 17 puntos IMECA

Santa Fe: 49 puntos IMECA

Afectaciones

Población en general y sensible:

Se considera que el riesgo es mínimo o nulo.

Recomendaciones

Personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias, mayores de 60 años, menores de 12 años, personas gestantes y población en general:

Disfruta de las actividades al aire libre.

