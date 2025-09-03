De acuerdo con el pronóstico del sitio especializado Meteored, este miércoles se esperan lluvias en algunas zonas de la Ribera de Chapala ya entrada la noche. Algunos de estos eventos podrían ser de una intensidad considerable y venir acompañados de descargas eléctricas.

Clima Ribera de Chapala HOY miércoles 3 de septiembre de 2025

Ajijic

Este miércoles Ajijic despierta con un cielo parcialmente cubierto, aunque se espera que con el transcurso de las horas se despeje levemente para dar paso a momentos de Sol. Durante la noche hay probabilidad de lluvias eléctricas.

Hora Probabilidad de lluvia 20:00 50% 23:00 60%

Se prevé una temperatura del 26°, y una mínima de 19°.

Jocotepec

En Jocotepec se espera que predomine una combinación de nubes y claros. Además, existen probabilidades de que se presenten lluvias de débiles a moderadas en horas dela noche.

Hora Probabilidad de lluvia 20:00 50% 23:00 60%

Se estima una temperatura máxima de 27° C, y una mínima de 17°.

Chapala

Este miércoles se espera que se presente una combinación de Sol y nubes durante la mayor parte del día en Chapala. Se prevén lluvias nocturnas de ligeras a moderadas.

Hora Probabilidad de lluvia 20:00 50% 23:00 70%

Ocotlán

En Ocotlán se estima que se presente una combinación de Sol y nubes a un cielo parcialmente cubierto durante el día. En la tarde y la noche es posible que se presenten tormentas acompañadas de actividad eléctrica.

Hora Probabilidad de lluvia 17:00 30% 20:00 70% 23:00 70%

