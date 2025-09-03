De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la circulación y los desprendimientos nubosos del huracán “Lorena” —de categoría 1 en la escala Saffir Simpson—; el monzón mexicano; el sistema frontal número 1 que se extenderá como estacionario sobre el noreste del país; la onda tropical número 30 que se desplaza en el sureste y sur; y el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, traerán lluvias muy fuertes —de 50 a 75 mm— en zonas de Baja California, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Nayarit, Jalisco. En Puerto Vallarta, se registra la precipitación de tormenta eléctrica.En las costas de Puerto Vallarta y, de acuerdo con la cadena Meteored, el cielo permanecerá con nubes y claros; con temperaturas que oscilarán de los 32 a los 24 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 21 km/h. Asimismo, se registra caída de tormenta eléctrica —con una acumulación de agua de 4.6 mm— en el 60% de su región en las siguientes horas:Asimismo, habrá oleaje de hasta 2.5 metros en sus costas. Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que para el Estado de Jalisco, se pronostican lluvias en las diferentes regiones, con probabilidad de ser moderadas a fuertes al sur y oriente del territorio.Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.AO