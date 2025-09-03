De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la circulación y los desprendimientos nubosos del huracán “Lorena” —de categoría 1 en la escala Saffir Simpson—; el monzón mexicano; el sistema frontal número 1 que se extenderá como estacionario sobre el noreste del país; la onda tropical número 30 que se desplaza en el sureste y sur; y el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, traerán lluvias muy fuertes —de 50 a 75 mm— en zonas de Baja California, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Nayarit, Jalisco. En Puerto Vallarta, se registra la precipitación de tormenta eléctrica.

¿Lloverá hoy 3 de septiembre en Puerto Vallarta?

En las costas de Puerto Vallarta y, de acuerdo con la cadena Meteored, el cielo permanecerá con nubes y claros; con temperaturas que oscilarán de los 32 a los 24 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 21 km/h. Asimismo, se registra caída de tormenta eléctrica —con una acumulación de agua de 4.6 mm— en el 60% de su región en las siguientes horas:

04:00 PM Tormenta (83%) Acumulación de agua de 0.4 mm 06:00 PM Lluvia (30%) Acumulación de agua de 0.3 mm 07:00 PM Tormenta (30%) Acumulación de agua de 3.7 mm 08:00 PM Lluvia (30%) Acumulación de agua de 0.6 mm 09:00 PM Lluvia (88%) Acumulación de agua de 0.4 mm

Asimismo, habrá oleaje de hasta 2.5 metros en sus costas.

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que para el Estado de Jalisco, se pronostican lluvias en las diferentes regiones, con probabilidad de ser moderadas a fuertes al sur y oriente del territorio.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

