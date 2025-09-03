La Comisaría de Seguridad de Guadalajara informó que la Policía de Guadalajara a través de sus diversas unidades logró la detención de cinco personas del 25 al 31 de agosto en distintos operativos realizados en cuatro colonias del municipio. A continuación te contamos cada caso.

En la colonia Colón Industrial, elementos del Escuadrón Motorizado GAMAS se encontraban realizando un recorrido de vigilancia en la Calle 3 y Calle 14 cuando un ciudadano solicitó su ayuda. Minutos antes, un sujeto a bordo de un vehículo lo habría amenazado con un arma de fuego luego de un percance vial. Con las indicaciones del sujeto se logró la detención de un hombre que portaba un arma de fuego calibre 9 milímetros con 15 cartuchos útiles

En la Colonia Arcos Vallarta, con el Operativo Puma, oficiales del Grupo Lobos atendieron la activación de alarma de un negocio en Justo Sierra y Severo Díaz. Al llegar, los elementos observaron a un hombre con las características señaladas por la víctica por lo que le marcaron el alto. Al realizar la inspección conforme a protocolo se le aseguró un arma de fuego calibre .22 con un tiro útil.

En la Colonia Moderna, se realizó la captura de una pareja que entró a robar a una casa habitación ubicada en Avenida Alemania y Calzada Federalismo. Los uniformados de la Policía de Guadalajara se encontraban en recorrido de vigilancia en la zona cuando una persona les mencionó que, al llegar a su domicilio, se encontró a un hombre y una mujer que salían con varios objetos de su domicilio. La pareja fue interceptada y tras hacerles la revisión se les localizó una impresora y un escáner.

En la Colonia Analco, se detuvo a un sujeto que habría robado once perfumes con una afectación valuada en 15 mil pesos ára un negocio ubicado en Avenida Revolución entre Analco y Nicolás Bravo. La detención se logró tras la activación de alarma de un negocio. Al llegar al lugar, se observó que un hombre salía por un cristal quebrado en un segundo piso. El sujeto habría intentado huir, pero resbaló y cayó de dicho piso. Al ingresar al domicilio se constató que también se realizaron daños al interior del inmueble, resultantes en una afectación cercana a los 25 mil pesos.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Te puede interesar: Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB