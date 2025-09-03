El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, dio a conocer este miércoles 03 de septiembre que el huracán "Kiko" tiene la categoría 2, pero se encuentra lejos de costas mexicanas.

El huracán "Kiko", de categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson, se localiza al suroeste de la península de Baja California , continúa su desplazamiento hacia el oeste; debido a su distancia y trayectoria no representa peligro para el país .

En su distancia al lugar más cercano en México, se localiza a 2 mil 205 km al suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur .

Su desplazamiento actual es hacia el oeste (270°) a 11 km/h y mantiene vientos máximos sostenidos de 165 km/h y rachas de 205 km/h.

El sistema no representa peligro para territorio nacional, puntualizó el SMN .

Hasta ahora se han formado diez tormentas en el Pacífico mexicano: “Alvin”, “Bárbara”, “Cosme”, “Dalila”, “Erick”, “Flossie”, “Gil”, “Henriette”, “Ivo”, “Juliette” y “Kiko”; huracán categoría 1 que en estos momentos se localiza al susr de la península de Baja California Sur.

El último huracán registrado en el país fue “Erick”, el cual tocó tierra en el sur de México el pasado 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños principalmente en Oaxaca y Guerrero, causando la muerte de un menor y diversas afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y caídas de árboles.

