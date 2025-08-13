En su pronóstico para este miércoles 13 de agosto, el sitio especializado Meteored prevé que en algunas zonas de la Ribera de Chapala se presenten lluvias en horas de la tarde y la noche.

Clima Ribera de Chapala HOY miércoles 13 de agosto de 2025

Ajijic

Ajijic arranca con un cielo parcialmente nublado, el cual, al avanzar el día, se espera que presente momentos de claridad. De acuerdo con Meteored, la probabilidad de lluvia para este miércoles se concentra en horas de la tarde, a partir de las 17:00 horas:

Hora Probabilidad de lluvia 17:00 40% 20:00 30% 23:00 30%

Se espera que las precipitaciones sean más intensas entrada la noche y estén acompañadas de descargas eléctricas.

En cuanto a la temperatura, se prevé una máxima de 26° C, y una mínima de 18°.

Jocotepec

Aunque no se descarta algún chubasco durante la mañana, Jocotepec tiene mayores probabilidades de lluvia durante la tarde. Se espera que predomine una combinación de nubes y claros durante la mayor parte del día.

Hora Probabilidad de lluvia 10:00 30% 17:00 50% 20:00 40%

Cabe señalar que las tormentas podrían venir acompañadas de actividad eléctrica. Se estima una temperatura máxima de 26° C, y una mínima de 17°.

Chapala

Chapala despierta con un cielo parcialmente cubierto, aunque se espera que haya momentos de Sol durante el día. A las 20:00 horas hay 30% de probabilidad de una tormenta con actividad eléctrica.

Se espera que la temperatura máxima alcance los 26° C, y la mínima los 18°.

Ocotlán

En Ocotlán se espera un cielo parcialmente cubierto durante las primeras horas de la mañana, posteriormente se espera que predomine una combinación de Sol y nubes. De acuerdo con Meteored, es posible que llueva en la zona en la tarde y la noche:

Hora Probabilidad de lluvia 14:00 30% 17:00 40% 20:00 50%

Los episodios de lluvia nocturna podrían venir acompañados de descargas eléctricas. Se espera una temperatura máxima de 27° C, y una mínima de 15°.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB