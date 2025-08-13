Guadalajara retira más de mil 500 árboles riesgosos

En lo que va del año, la Dirección de Parques y Jardines del Gobierno de Guadalajara ha retirado más de mil 500 árboles catalogados como riesgosos, con el objetivo de prevenir accidentes durante el temporal. Estas acciones han contribuido a reducir en 22 por ciento el número de ejemplares caídos en comparación con el año pasado.

Javier Romo, titular de la dependencia, explicó que todos los árboles retirados contaban con un dictamen que acreditaba que estaban secos, enfermos o que representaban algún riesgo para la población. “Desde el 1 de enero a la fecha, hemos realizado alrededor de 12 mil 500 podas preventivas y mil 500 retiros de árboles, entre secos y riesgosos”, señaló.

Las podas, añadió, cuentan con la supervisión de la Dirección de Medio Ambiente, que determina las acciones necesarias para mantener la salud del arbolado y disminuir la probabilidad de caídas durante tormentas. “Retiramos follaje, quitamos muérdago, hacemos podas de equilibrio y, cuando es necesario, retiramos árboles totalmente secos o con riesgo de colapso”, apuntó.

De acuerdo con cifras de la dependencia, durante el presente temporal se han atendido 970 reportes de emergencia: 658 por árboles caídos y 312 por ramas desgajadas. Romo destacó que la reducción de incidentes es resultado del trabajo preventivo. “Si un árbol no está bien podado, es más fácil que lo levante el aire”, dijo.

El funcionario recordó que, si un ciudadano considera que un árbol es peligroso, debe acudir a la Dirección de Medio Ambiente para iniciar el trámite correspondiente. Especialistas evaluarán el ejemplar y determinarán si requiere retiro o poda. “Ellos nos van a decir puntualmente si el árbol necesita retirarse por estar en riesgo”, recalcó.

Romo subrayó que el trabajo preventivo se realiza de manera paralela a la atención de contingencias, las cuales deben reportarse al teléfono 070 o al GuaZap 333-610-1010. Recomendó acompañar el reporte con una fotografía para que las cuadrillas puedan evaluar la gravedad de la situación y priorizar la atención.

La prioridad, indicó, son los árboles caídos sobre vehículos o viviendas, seguidos de aquellos que bloquean vialidades principales. El funcionario insistió en que la colaboración ciudadana es clave para mantener la seguridad en la ciudad durante el temporal.

Con estas medidas, el Gobierno de Guadalajara busca reducir riesgos para la población, proteger el patrimonio y conservar el equilibrio del arbolado urbano mediante un manejo responsable y certificado.