Permiso a Casas Javer desata protesta por riesgos urbanos en Zapopan Norte

Vecinos de Valle de los Molinos, Lomas de Monticello, La Vinatera, Nuevo México y Mirador del Bosque, en Zapopan Norte, manifestaron su rechazo a la decisión del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) que autorizó a la empresa Casas Javer la construcción de 17 mil nuevas viviendas en la zona.

La resolución, emitida por la magistrada Paloma Romana Magallanes, fue cuestionada por los colonos, quienes argumentan que el corredor de la carretera a Colotlán ya enfrenta un grave problema de saturación: existen más de 40 mil casas y alrededor de 100 mil habitantes, sin la infraestructura necesaria para atender a más población.

Luis Martínez, representante de La Vinatera, advirtió que el ingreso de 17 mil viviendas implicaría al menos 34 mil automóviles adicionales, lo que colapsaría la vialidad. Por su parte, Graciela García, vecina de Valle de los Molinos, señaló que la zona apenas cuenta con dos secundarias, tres primarias y tres preescolares, lo que ya resulta insuficiente para los actuales residentes.

El permiso otorgado a Casas Javer llega después de más de diez años de litigio, lo que, según los inconformes, pone en riesgo la sustentabilidad y calidad de vida en la región.