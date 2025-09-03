De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la circulación y los desprendimientos nubosos del huracán “Lorena” —de categoría 1 en la escala Saffir Simpson—; el monzón mexicano; el sistema frontal número 1 que se extenderá como estacionario sobre el noreste del país; la onda tropical número 30 que se desplaza en el sureste y sur; y el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, traerán lluvias muy fuertes —de 50 a 75 mm— en zonas de Baja California, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Nayarit, Jalisco. Dentro del Área Metropolitana de Guadalajara se prevé precipitación de lluvia eléctrica por la tarde.

Durante la mayor parte del día, el cielo en Guadalajara permanecerá con cielos claros; las temperaturas oscilarán en torno a los 28 y 16 grados centígrados, y el viento Sur alcanzará una velocidad de hasta 23 km/h.

¿A qué hora lloverá este 3 de septiembre en Guadalajara?

En la triste ciudad tapatía, y de acuerdo con la cadena meteorológica de Meteored, se registra gran caída de chubascos —con una acumulación de agua de 6.5 mm— en el 90% de su región en las siguientes horas:

06:00 a 07:00 PM Tormenta (70%) Acumulación de agua de 1 mm 08:00 a 09: PM Tormenta (70%) Acumulación de agua de 2.7 mm 10:00 a 11:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 1.9 mm 12:00 AM Lluvia (70%) Acumulación de agua de 0.7 mm

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que para el Estado de Jalisco, se pronostican lluvias en las diferentes regiones, con probabilidad de ser moderadas a fuertes al sur y oriente del territorio.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

