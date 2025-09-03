NH Guadalajara Studios: Un nuevo concepto en Guadalajara

NH Guadalajara Studios realizó una importante reunión privada con los ejecutivos de Minor Hotels y FORJA para la próxima apertura del hotel proyectada para el último trimestre de 2025, reforzando su apuesta por Guadalajara como punto estratégico para la hospitalidad a largo plazo en América Latina.Entre los asistentes se contó con la presencia de Luis Parra y Francisco Sahagún, socios fundadores de FORJA; Christian José Daghelinckx, director general para América de Minor Hotels; y Karla Olin, directora general de NH Guadalajara Studios, quienes hicieron un recorrido por el desarrollo Sao Paulo Urbano, para luego hacer la evaluación de arranque de operaciones, y después hacer la presentación del modelo de inversión y operación. La reunión finalizando con una sesión de trabajo y acuerdos estratégicos.NH Guadalajara Studios contará con 152 estudios amueblados y equipados, con un modelo diseñado para estadías largas y home office, tendrá servicios hoteleros de NH (limpieza, seguridad, amenities). Cuenta con una excelente ubicación en el distrito financiero Punto Sao Paulo y maneja un esquema de inversión innovador, ya que los propietarios adquieren un departamento con escrituras y lo aportan bajo fideicomiso a NH para su operación. Cabe resaltar que Guadalajara será la primera ciudad en México en tener este concepto.NH Hotels, parte de Minor Hotels, opera más de 350 hoteles en el mundo. Con NH Studios, la marca apuesta por un formato híbrido que combina independencia y servicios, en respuesta a la creciente competencia de Airbnb.CP