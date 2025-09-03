NH Guadalajara Studios: Un nuevo concepto en Guadalajara

NH Guadalajara Studios realizó una importante reunión privada con los ejecutivos de Minor Hotels y FORJA para la próxima apertura del hotel proyectada para el último trimestre de 2025, reforzando su apuesta por Guadalajara como punto estratégico para la hospitalidad a largo plazo en América Latina.

Hotel NH Guadalajara Studios. GENTE BIEN JALISCO / S. Gómez

Entre los asistentes se contó con la presencia de Luis Parra y Francisco Sahagún, socios fundadores de FORJA; Christian José Daghelinckx, director general para América de Minor Hotels; y Karla Olin, directora general de NH Guadalajara Studios, quienes hicieron un recorrido por el desarrollo Sao Paulo Urbano, para luego hacer la evaluación de arranque de operaciones, y después hacer la presentación del modelo de inversión y operación. La reunión finalizando con una sesión de trabajo y acuerdos estratégicos.

Hotel NH Guadalajara Studios. GENTE BIEN JALISCO / S. Gómez

NH Guadalajara Studios contará con 152 estudios amueblados y equipados, con un modelo diseñado para estadías largas y home office, tendrá servicios hoteleros de NH (limpieza, seguridad, amenities). Cuenta con una excelente ubicación en el distrito financiero Punto Sao Paulo y maneja un esquema de inversión innovador, ya que los propietarios adquieren un departamento con escrituras y lo aportan bajo fideicomiso a NH para su operación. Cabe resaltar que Guadalajara será la primera ciudad en México en tener este concepto.

Hotel NH Guadalajara Studios. GENTE BIEN JALISCO / S. Gómez

NH Hotels, parte de Minor Hotels, opera más de 350 hoteles en el mundo. Con NH Studios, la marca apuesta por un formato híbrido que combina independencia y servicios, en respuesta a la creciente competencia de Airbnb.

