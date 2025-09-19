Lluvias y caos urbano mortales

Esta semana quedará marcada como en la que se superó el número de víctimas mortales de la temporada de lluvias del año pasado que ocurrieron dieciséis.

Sin contar a madre e hijo que murieron por las emisiones de monóxido de carbono, que fueron claramente víctimas indirectas, por fallecer por esta razón al quedarse a dormir en su auto con la calefacción prendida al quedarse varados en la inundación del pasado 15 de septiembre en la Avenida Adolph Horn, de Tlajomulco, se cuentan ya 18 decesos, faltando al menos mes y medio para que concluya la actual temporada de lluvias.

“Se debe a fuertes tormentas extraordinarias y atípicas por el volumen de agua que descargan debido al calentamiento global”, se justifican las autoridades. Pero la evidencia les mata ese argumento y exhibe su negligencia por posponer un tema urgente de resolver como el del equipamiento de infraestructura hídrica en zonas urbanas caóticas que ponen cada vez más en riesgo la vida de los ciudadanos y sus patrimonios.

De acuerdo con revisiones hemerográficas, mientras que las Tormentas Eléctricas Locales Severas (TELS) han aumentado en las últimas décadas respecto a las ocurridas de 1984 a 2004 un 50 por ciento, al pasar de 204 en ese periodo a 300 en los últimos veinte años que se registran 15 por año en promedio, la mortalidad por este tipo de lluvias en Jalisco, que se dan principalmente en el Área Metropolitana de Guadalajara, subió al menos un mil 200 por ciento en promedio.

Estudios de expertos en meteorología señalan que, en ese mismo periodo, de 1984 a 2004, hubo 24 decesos, es decir, un promedio de poco más de una víctima por temporada, mientras que tan sólo en 2024 y lo que va de este 2025, se contabilizan ya 34 muertos (agradezco estos datos al Ingeniero Erick Sereno, estudioso de los temas de clima, lluvias y huracanes).

Estos escalofriantes datos deben hacernos reaccionar a todos como comunidad, pero desde luego, en especial al Gobierno estatal y a los municipales para colocar como prioridad el diseño de una solución integral a los desastres y muertes que están causando las lluvias por la falta de mantenimiento de la poca infraestructura hídrica que tenemos y en la que urge invertir, pero también combatir las tramas de corrupción oficial que permiten la voracidad inmobiliaria.

Lo dicho, son inaceptables ya las imágenes que cada temporal se hacen más comunes de centenas de familias que lo pierden todo al inundarse sus viviendas como lo acabamos de ver en Tlajomulco, Tlaquepaque y Zapopan por la enésima saturación del Arroyo El Seco y otras colonias de otros municipios donde también se desbordan canales y afectan viviendas, que nunca debieron construirse ahí.

Se debe generar presión desde la ciudadanía para que se respete esta prioridad urbana y no quede a discreción de los gobiernos y a sus criterios político-electorales, que erróneamente siempre les dictan que las obras enterradas no les son redituables para su popularidad.

Ojalá tanto desastre y luto los haga reaccionar.