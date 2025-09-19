El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, confirmó que el próximo mes arrancará el proyecto de transporte público gratuito, con el objetivo de apoyar a los habitantes de colonias periféricas. Está diseñado principalmente para beneficiar a madres de familia y sus hijos.

“No se está atorando el proyecto, en un mes arrancamos. Hay zonas donde los camiones no pueden subir y la gente debe caminar muchos kilómetros. Por eso serán camionetas tipo van, 17 en total, que empezarán a operar en las zonas de Tesistán y en Valle de los Molinos. Será gratis el servicio”.

El presidente municipal recordó que se realizó un estudio que identificó a las mujeres con niños como el sector más beneficiado. “Será un programa a prueba y error. Tenemos que acercarlos a sus destinos, porque a las rutas de camiones actuales no les conviene o porque las calles no están preparadas para unidades grandes. Yo tengo que ver por los zapopanos y zapopanas”.

Frangie añadió que el estudio realizado entre los vecinos arrojó una buena aceptación, ya que el nuevo esquema ofrecerá mayor seguridad frente al riesgo que representan los mototaxis que circulan en esas zonas. “Si esto funciona, iremos replicando el programa en otros puntos donde se necesita un transporte seguro, como en Las Mesas. Va a ayudar muchísimo, porque la gente ya no tendrá que caminar con sus hijos para llevarlos a la escuela o para trasladarse al trabajo”.

Otras colonias que se contemplan en fases posteriores son Miramar y Santa Ana Tepetitlán, con el fin de conectarlas a vialidades principales como Mariano Otero y Periférico.

Ante la falta de rutas formales del transporte público, actualmente en esas zonas circula transporte irregular, en malas condiciones o con placas de otras Entidades, lo que representa un riesgo para los pasajeros.

CT