¿Qué hacer si se te apaga el carro en una inundación?

El día de hoy, 20 de agosto, desde la mañana y a lo largo del día, en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se han registrado fuertes lluvias y tormentas.

Entre las afectaciones provocadas por las precipitaciones destacan cierres viales e inundaciones en diferentes puntos de la ciudad. Ante esta situación, muchas personas tuvieron complicaciones para circular dentro del AMG.

Las inundaciones suelen generar problemas que perjudican a las y los conductores; uno de ellos puede ser que el motor del automóvil se apague. No obstante, este inconveniente tiene solución. A continuación, te contamos qué hacer en caso de que te suceda.

¿Qué hacer si mi carro se apaga en una inundación?

No intentes encender el motor

En caso de que el motor se apague, no sirve de nada intentar prenderlo. Es probable que el agua haya ingresado en este, y forzarlo podría provocar un daño irreversible al sistema de combustión, conocido como “golpe de agua”.

Sal del vehículo si es seguro hacerlo

Si el nivel del agua sigue aumentando, es importante asegurarte de que puedes salir del automóvil y dirigirte a un lugar seguro. Posteriormente, llama a los servicios de emergencia.

Señaliza el área y pide auxilio

Utiliza luces intermitentes, triángulos reflectantes o cualquier señal visual para advertir a otros conductores. Asimismo, comunícate con una grúa o con tu aseguradora para recibir asistencia.

Evita atravesar zonas inundadas

El miedo y la desesperación pueden presentarse en este tipo de situaciones; sin embargo, recuerda no intentar cruzar calles inundadas, ya que esto podría ponerte en grave peligro.

Una vez que te encuentres en un ambiente seguro, es fundamental que un mecánico revise tu motor para asegurarte de que todo esté en orden y prevenir que vuelva a ocurrir un incidente similar.

