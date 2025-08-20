¿Qué hacer si se te apaga el carro en una inundación?

El día de hoy, 20 de agosto, desde la mañana y a lo largo del día, en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se han registrado fuertes lluvias y tormentas.Entre las afectaciones provocadas por las precipitaciones destacan cierres viales e inundaciones en diferentes puntos de la ciudad. Ante esta situación, muchas personas tuvieron complicaciones para circular dentro del AMG.Las inundaciones suelen generar problemas que perjudican a las y los conductores; uno de ellos puede ser que el motor del automóvil se apague. No obstante, este inconveniente tiene solución. A continuación, te contamos qué hacer en caso de que te suceda.En caso de que el motor se apague, no sirve de nada intentar prenderlo. Es probable que el agua haya ingresado en este, y forzarlo podría provocar un daño irreversible al sistema de combustión, conocido como “golpe de agua”.Si el nivel del agua sigue aumentando, es importante asegurarte de que puedes salir del automóvil y dirigirte a un lugar seguro. Posteriormente, llama a los servicios de emergencia.Utiliza luces intermitentes, triángulos reflectantes o cualquier señal visual para advertir a otros conductores. Asimismo, comunícate con una grúa o con tu aseguradora para recibir asistencia.El miedo y la desesperación pueden presentarse en este tipo de situaciones; sin embargo, recuerda no intentar cruzar calles inundadas, ya que esto podría ponerte en grave peligro.Una vez que te encuentres en un ambiente seguro, es fundamental que un mecánico revise tu motor para asegurarte de que todo esté en orden y prevenir que vuelva a ocurrir un incidente similar.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *AS